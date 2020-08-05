Папа Франциск провел первую после летнего перерыва общую аудиенцию
В ходе первой после июльского перерыва общей аудиенции в первую среду августа Папа Франциск не стал возвращаться к циклу катехез, посвященных молитве, но сосредоточился на размышлениях о различных проблемах, порожденных пандемией COVID-19. Общая аудиенция проходила в формате видеотрансляции из рабочего кабинета Понтифика в Апостольском дворце.
«Пандемия до сих пор наносит нам глубокие раны, разоблачая нашу уязвимость, – сказал в частности Святейший Отец. – Немало людей умерло, очень много больных, и это на всех континентах. Многие люди и многие семьи переживают период неуверенности из-за социально-экономических проблем, от которых больше всего страдают самые бедные. Нам же следует в этой ситуации приковать свой взгляд к Иисусу, сосредоточить свой взгляд на Иисусе, с верою взращивать в себе упование на Царство Божие, кое дарит нам Иисус». Далее Папа обратился к теме трех богословских добродетелей: веры, надежды и любви. Все они являются «дарами, исцеляющими нас и превращающими нас самих в целителей. Они открывают перед нами новые горизонты даже если мы попадаем в бурные водовороты нашей эпохи».
Предстоятель Вселенской Церкви указал на различные случаи чудесных исцелений, о которых рассказано в Евангелии, отметив, что Господь исцелял не только физические недуги, но и всю человеческую личность во всех ее измерениях, возвращая ее в общину, выводя от изоляции. Ярким примером в этой связи может стать исцеление паралитика (расслабленного), которого друзья спустили к ногам Иисуса через проделанное в потолке отверстие, и тогда Иисус, оценив по достоинству их веру, сказал: «Сын, прощаются тебе твои грехи». А в качестве видимого знамения состоявшегося прощения добавил: «Возьми постель свою и возвращайся в дом свой». «Вот блистательный пример исцеления! – воскликнул Папа. – Жест Иисуса – это прямой ответ на веру этих людей, на надежду, которую они возлагали на Него, на любовь, проявляемую им друг по отношению к другу. Иисус подлинно исцеляет, причем не один только паралич: Иисус исцеляет вообще всё. Он прощает грехи, обновляет жизнь паралитика и его друзей, можно сказать, дарит им новое рождение. Физическое и духовное исцеление есть плод личной и социальной встречи». Далее Понтифик предложил своим слушателям задуматься, насколько дружба, связывавшая упомянутую группу людей, укрепилась, а их вера приумножилась благодаря описанной здесь «целительной встрече с Иисусом». Кроме того, нам в этой связи следует задаться вопросом: «А можем ли мы помочь современному миру исцелиться?». Будучи учениками Господа Иисуса Христа, «Врача душ и телес», мы призваны стать продолжателями Его дела исцеления и спасения во всех его аспектах: в физическом, социальном и духовном.
Притом следует отдавать себе отчет в том, что Церковь, хотя и преподает целительную Христову благодать через Святые Таинства и зачастую организует и финансирует оказание медицинских услуг в самых отдаленных уголках мира, «не является экспертом в предупреждении и ликвидации пандемии», как и не дает «специфических общественно-политических указаний», оставляя их компетенции политических и общественных руководителей. «Вместе с тем на протяжении веков Церковь в свете Евангелия выработала некоторые фундаментальные социальные принципы, которые могут помочь нам весьма продвинуться, подготавливая то будущее, в котором все мы так нуждаемся. Я привожу здесь только самые основные, тесно между собой связанные утверждения: достоинство человеческой личности, общее благо, опция в пользу бедных, всеобщее предназначение земных благ, солидарность, субсидиарность, забота о нашем общем доме. Следуя этим принципам, политические и гражданские лидеры смогут оказать самое благотворное влияние на социальную атмосферу, а в нынешней ситуации пандемии всячески способствовать интегральному выздоровлению как общества в целом, так и каждой личности в отдельности. Все упомянутые принципы зиждутся на добродетелях веры, надежды и любви, хотя и по-разному их выражают», – сказал Преемник Святого Петра, анонсировав в заключение новый цикл катехез: «В течение следующих недель я приглашаю вас совместно рассмотреть некоторые неотложные вопросы, которые из-за пандемии вышли на первый план, прежде всего, я имею в виду социальные недуги. Мы будем анализировать эти проблемы в свете Евангелия, в свете богословских добродетелей и принципов социального учения Церкви. Мы все вместе попытаемся понять, каким образом наша католическая социальная традиция может помочь роду человеческому исцелить этот мир, пораженный столь тяжкими немощами».
По материалам Vatican News
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