Папа Франциск продолжил цикл катехез, посвященных Книге Деяний Апостолов

На традиционной общей аудиенции, прошедшей в среду 18 сентября на площади Святого Петра, Папа Франциск, продолжая цикл катехез, посвященных Книге Деяний Апостолов, напомнил, что на запрет иудеев учить об имени Иисуса Христа, Петр и прочие апостолы, нимало не убоявшись, ответили, что не станут слушаться тех, кто стремится остановить распространение Евангелия в мире. Ближайшие ученики Иисуса проявили послушание не людям, а вере, которую стремились пробудить во всех людях. Начиная с дня Пятидесятницы, они больше не были одинокими, ощущая «особую связь со Святым Духом», — подчеркнул Святейший Отец. «Укрепленные этим союзом, апостолы никому не позволяли себя запугать. Их отличало впечатляющее мужество. Вспомним, что сначала они были трусливы: все разбежались, когда был схвачен Иисус. Но потом из трусов превратились в храбрецов. Почему? Потому что Святой Дух был с ними», — констатировал Понтифик. «То же самое происходит и с нами, — добавил он: если мы носим в себе Святого Духа, то становимся храбрыми, что необходимо, дабы идти вперед, побеждать во многих сражениях, только не своими силами побеждать, а силой Духа, Который действует в нас». Папа подчеркнул, что апостолы не давали задний ход в своем бесстрашном свидетельстве о Воскресшем Иисусе. Они стали «мегафонами» Святого Духа, коих Воскресший послал возвещать, с готовностью и без колебаний, слово, несущее Спасение.

«Эта их решимость всколыхнула иудейскую ‘религиозную систему’, коя почувствовав себя в опасности, ответила насилием и смертными приговорами. Преследование христиан всегда имеет один и тот же характер: определенные люди не желают христианства, видят в нем угрозу себе и начинают убивать христиан». Но в синедрионе взял слово один фарисей, который решил смягчить реакцию своих собратьев. Это был Гамалиил, «законоучитель, уважаемый всем народом». У него-то будущий апостол Павел в прошлом обучался азам «отеческого закона» (ср. Деян 22,3). И вот, этот Гамалиил предложил воспользоваться искусством распознавания, применимым в ситуациях, выходящих за пределы привычного. Перечислив некоторых деятелей, выдававших себя за Мессию, Гамалиил указал, что всякое людское начинание, хоть и может какое-то время пользоваться успехом, но, в конечном счете, сойдет на нет, зато дело, исходящее свыше, запечатленное «автографом Бога», не может быть уничтожено, а пребудет вовек. «Человеческие замыслы неизменно обречены на поражение, поскольку они имеют временный характер, как и мы сами. Достаточно вспомнить многочисленные политические проекты и то, как они видоизменялись во всех странах. Вспомним о великих империях и диктатурах прошлого столетия. Они ощущали себя абсолютно непобедимыми, способными властвовать над миром, а в итоге все рухнули. Подумайте и о современных империях: и они тоже падут, если с ними нет Бога, ибо сила, которой люди располагают сами по себе, весьма ограничена. Только одна сила Божия пребывает вовек», — сказал Понтифик и продолжил: «Помыслим об истории христианства, об истории Церкви, с ее многочисленными грехами, скандалами, бесчисленными неблаговидными делами. Всего этого было вдоволь за прошедшие два тысячелетия. Так почему же Церковь не рухнула? Потому что с нею — Бог!».

Далее Папа Франциск заметил, что своими «взвешенными и дальновидными» суждениями Гамалиил также и нас призывает стать проницательными. Гамалиил указал, что если ученики Иисуса из Назарета поверили самозванцу, им суждено исчезнуть; но если они и впрямь исповедуют пришедшего свыше Сына Божия, то с ними не следует бороться, поскольку это означало бы борьбу с Богом. «Так попросим же Святого Духа действовать в нас, чтобы, как на личном, так и на общественном уровне, нами обретался дар проницательности. Попросим Его о даровании нам способности увидеть Историю Спасения в ее единстве, как и знамения присутствия Божия в наши дни в лице тех, кто рядом с нами, увидеть в этих лицах и в самом нашем времени посланников Бога Живого», — призвал Святейший Отец и в заключение общей аудиенции пожелал верным молиться о даре проницательности, необходимом для распознавания Господа и сегодня действующего в мире.

По материалам Vatican News