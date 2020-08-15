Папа Франциск продлил юбилей богородичного святилища Лорето ещё на один год

Решением Папы Франциска юбилей богородичного святилища Лорето продлён до 10 декабря 2021 года. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Весть о продлении юбилея была объявлена в Лорето в конце чтения Святого Розария в Навечерие торжества Успения Пресвятой Богородицы. Верующие с радостью приняли эту новость, прозвучавшую из уст Папского делегата в Лорето архиепископа Фабио Даль Чина. Иерарх поблагодарил Святейшего Отца за подаренную возможность радоваться духовными благами юбилея ещё двенадцать месяцев, особенно в это непростое время пандемии.

Напомним, что юбилей был объявлен по случаю 100-летней годовщины провозглашения Богородицы Лорето небесной покровительницей авиаторов (Папа Римский Бенедикт XV, декрет от 24 марта 1920 г.); официально этот юбилейный год начался с открытия Святых Врат святилища 8 декабря 2019 года в присутствии госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

К сожалению, из-за неожиданной пандемии COVID-19 юбилей не был отпразднован в должной мере, отмечается в указе Апостольской пенитенциарии: своим решением Святейший Отец продлевает ещё на двенадцать месяцев опыт милосердия и прощения для всех верующих, которые посетят Папское святилище. Эта милость распространяется также на множество часовен в гражданских аэропортах и на военно-воздушных базах всего мира. Указ подписали Верховный пенитенциарий Апостольского Престола кардинал Мауро Пьяченца и регент Апостольской пенитенциарии монсеньор Кшиштоф Юзеф Никель; в документе выражается надежда на то, что верующие смогут извлечь из продления юбилея духовные блага и силу, необходимую для жизни по евангельским заповедям.

Сообщая о продлении юбилея, монсеньор Даль Чин отметил особое внимание Папы Франциска к этому итальянскому богородичному святилищу: 25 марта 2019 года во время визита в Лорето Святейший Отец подписал постсинодальное апостольское увещание Christus Vivit; 10 декабря того же года он ввёл в римский календарь факультативную литургическую память Пресвятой Богородицы Лорето и, наконец, включил в Лауретанскую литанию три новых воззвания – Mater misericordiae (Матерь милосердия), Mater spei (Матерь надежды) и Solacium migrantium (Утешение мигрантов).