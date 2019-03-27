Папа Франциск призвал верных принять участие в инициативе «24 часа для Господа»

В завершение общей аудиенции в среду 27 марта Папа Франциск призвал верных всего мира принять участие в акции «24 часа для Господа» в ближайшие пятницу и субботу. «В пятницу в 17.00 я буду служить Покаянную Литургию в Ватиканской базилике, — сказал он. — Важно, чтобы по этому особому случаю наши храмы были открыты как можно дольше, чтобы молить Бога о милосердии и принять его в Таинстве исповеди».

Молитвенная акция «24 часа для Господа» проводимая Папским Советом по новой евангелизации, начиная с 2013 г., быстро нашла признание во всём мире. В ее рамках предложено, чтобы хотя бы один храм в каждой епархии был открыт 24 часа подряд, чтобы за это время все желающие могли провести в нем некоторое время в молитве и поклонении Святым Дарам, а также приступить к Таинству исповеди. В этом году темой акции станут слова из Евангелия от Иоанна: «И я не осуждаю тебя» (Ин 8,11).

По материалам Vatican News