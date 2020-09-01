Папа Франциск призвал в сентябре молиться об уважительном отношении к благам планеты

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание с молитвенными прошениями на сентябрь 2020 года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращение Папы приурочено к экуменическому мероприятию «Время творения», – ежегодным молебнам и акциям на благо общего дома, которые будут проходить во всём мире с 1 сентября (День молитвы о творении) по 4 октября, а также к пятой годовщине Папской энциклики Laudato Si’. Епископ Рима призывает жителей планеты заботиться о нашем общем доме и чувствовать за него ответственность:

«Мы выжимаем ресурсы планеты. Выдавливаем их, как будто это апельсин. Северные страны и компании обогатились, эксплуатируя природные дары Юга, порождая ‘экологический долг’. Кто же выплатит этот долг? Более того, ‘экологический долг’ растёт, когда транснациональные корпорации делают за пределами своей страны то, что в ней запрещено. Это возмутительно. Уже сегодня, а не завтра, – сегодня мы должны с ответственностью позаботиться о творении. Помолимся о том, чтобы ресурсы планеты не разграблялись, а распределялись на справедливой и уважительной основе. Нет мародёрству, да – обмену».