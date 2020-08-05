Папа Франциск призвал в августе молиться о людях, чья жизнь и чей труд связаны с морем

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на август 2020 года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Папа Франциск вверяет молитвам Церкви всех людей, чья жизнь и труд связаны с морем:

«Жизнь моряка, рыбака и их семей очень тяжела. Порой она отмечена принудительным трудом или прозябанием в отдалённых портах, – отмечает Епископ Рима. – Конкуренция со стороны промышленного рыболовства и загрязнение окружающей среды ещё больше усложняют их работу; но без моряков голодали бы многие регионы мира. Будем же молиться обо всех, кто работает и живёт в море, включая моряков, рыбаков и их семьи».