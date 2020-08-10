Папа Франциск призвал помочь народу Ливана

После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 9 августа Папа Франциск вновь упомянул о катастрофе, случившейся в Ливане в минувший вторник, которая, подчеркнул он, «призывает всех, начиная с самих ливанцев, сотрудничать ради общего блага этой страны». Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Ливан наделен самобытностью, сложившейся в результате встречи разных культур и возникшей с течением времени как модель сосуществования. Конечно, это сосуществование сейчас очень хрупкое, мы это знаем, но я молюсь о том, чтобы с Божьей помощью и при искреннем участии всех людей оно могло возродиться свободным и сильным. Я призываю Церковь в Ливане быть рядом с людьми на их Голгофе, что она и делает в эти дни, с солидарностью и состраданием, с сердцем и руками, готовыми делиться. Кроме того, я вновь обращаюсь с призывом к международному сообществу оказать щедрую помощь этой стране. Прошу епископов, священников и монашествующих Ливана быть ближе к народу и вести образ жизни, отмеченный евангельской бедностью, без роскоши, потому что ваш народ страдает, и страдает много», – сказал Святейший Отец.