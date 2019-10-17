Папа Франциск призвал поблагодарить Бога за благодеяния, совершенные Им через служение святого Иоанна Павла II

Папа Франциск призвал поблагодарить Бога за благодеяния, совершенные Им через служение святого Иоанна Павла II

Октябрь 17, 2019

Традиционная Общая Папская аудиенция по средам, проходившая на площади Святого Петра в Ватикане 16 октября с.г., совпала с 41-й годовщиной избрания Иоанна Павла II на Престол Святого Петра. Приветствуя польских паломников, посвятил несколько слов своему Святому Предшественнику:

«Дорогие братья и сестры, сегодня мы отмечаем годовщину кардинала Кароля Войтылы на Престол Святого Петра. Возблагодарим же Бога за всё то доброе, что совершилось в Церкви, мире и человеческих сердцах через наставления святого Иоанна Павла II, через его дела и святость личного примера. Помните, что его призыв открыть сердца для Христа всегда остается актуальным. По его заступничеству прошу у Господа щедрых даров Святого Духа для вас всех, ваших семей, общин и всей Церкви».

Приветствуя особым образом, как обычно, в завершение аудиенции молодежь, больных, пожилых и молодоженов, Папа Франциск напомнил, что через два дня будет Церковь будет праздновать память святого Луки, «Евангелиста, который лучше чем кто-либо благовествует о сердечности Иисуса Христа, о Его милосердии». «Так пусть же этот праздник поможет всем нам заново открыть радость бытия христианами, свидетелями Господней благости», – пожелал Святейший Отец.

По материалам Vatican News

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