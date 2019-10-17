Папа Франциск призвал поблагодарить Бога за благодеяния, совершенные Им через служение святого Иоанна Павла II

Традиционная Общая Папская аудиенция по средам, проходившая на площади Святого Петра в Ватикане 16 октября с.г., совпала с 41-й годовщиной избрания Иоанна Павла II на Престол Святого Петра. Приветствуя польских паломников, Папа Франциск посвятил несколько слов своему Святому Предшественнику:

«Дорогие братья и сестры, сегодня мы отмечаем годовщину кардинала Кароля Войтылы на Престол Святого Петра. Возблагодарим же Бога за всё то доброе, что совершилось в Церкви, мире и человеческих сердцах через наставления святого Иоанна Павла II, через его дела и святость личного примера. Помните, что его призыв открыть сердца для Христа всегда остается актуальным. По его заступничеству прошу у Господа щедрых даров Святого Духа для вас всех, ваших семей, общин и всей Церкви».

Приветствуя особым образом, как обычно, в завершение аудиенции молодежь, больных, пожилых и молодоженов, Папа Франциск напомнил, что через два дня будет Церковь будет праздновать память святого Луки, «Евангелиста, который лучше чем кто-либо благовествует о сердечности Иисуса Христа, о Его милосердии». «Так пусть же этот праздник поможет всем нам заново открыть радость бытия христианами, свидетелями Господней благости», – пожелал Святейший Отец.

По материалам Vatican News