Папа Франциск призвал не забывать о Холокосте

В полдень 20 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Центра имени Симона Визенталя, неправительственной организации, которая борется со всеми формами антисемитизма, расизма и ненависти к меньшинствам. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что протяжении десятилетий Центр поддерживает контакты со Святейшим Престолом: «Нас объединяет общее стремление сделать мир лучше, уважая человеческое достоинство, которое принадлежит каждому в равной степени, независимо от происхождения, религии или социального статуса. Очень важно воспитание, направленное на продвижение терпимости и взаимопонимания, свободы вероисповедания и социального мира». Святейший Отец подчеркнул, что Центр имени Симона Визенталя вносит особый вклад в сохранение памяти о Холокосте, и что через неделю – 27 января – будет отмечаться 75-я годовщина освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. В 2016 году Папа Франциск посетил это место памяти и в тишине вознёс молитвы. В наши стремительные времена, отметил Епископ Рима, «нелегко остановиться, заглянуть внутрь себя, помолчать, чтобы услышать крик страдающего человечества», однако тишина помогает нам сохранить память: «Теряя память, мы уничтожаем будущее. Годовщина неописуемой жестокости, которую человечество открыло семьдесят пять лет назад, – это призыв остановиться, хранить молчание и память. Мы нуждаемся в ней, чтобы не стать равнодушными».



Преемник Святого Петра с беспокойством констатировал, что во многих частях мира растёт эгоистичное безразличие: оно создаёт почву для разного рода популизма, на котором быстро прорастает ненависть. «Недавно мы снова стали свидетелями варварских всплесков антисемитизма, – заявил Понтифик. – Я неустанно, решительно осуждаю все формы антисемитизма». В декларации Второго Ватиканского собора Nostra Aetate, продолжил он, подчёркивается, что «мы – евреи и христиане – имеем богатое общее духовное наследие, которое мы призваны всё больше открывать для себя, чтобы поставить его на службу всем людям». Мы призваны к этому служению ещё прежде других, и поэтому нужно не отдаляться, а идти навстречу; не отдавать предпочтение силовым решениям, а утверждаться на путях близости. Именно это станет нашим наилучшим свидетельством о Боге, Который всегда помнит о нас и укрепляет. Давайте также будем помнить о прошлом и принимать близко к сердцу жизненные условия страдающих людей: таким образом мы будем возделывать землю братства».



Завершая свое обращение к делегатам Центра имени Симона Визенталя Святейший Отец сказал: «Дорогие друзья, я благодарю вас за приверженность этому начинанию и призываю укрепить наше сотрудничество в деле защиты самых слабых. Да поможет нам Всевышний всё больше уважать и любить друг друга и делать землю всё лучше и лучше, сея на ней мир».