Папа Франциск призвал на общей аудиенции видеть в переживаемых испытаниях повод для евангельского свидетельства

На традиционной общей аудиенции в среду 8 января, проходившей в Зале Павла VI, Папа Франциск продолжил цикл размышлений, посвященных Книге Деяний Святых Апостолов. На этот раз он сконцентрировался на событиях, имевших место в ходе морского путешествия под стражей апостола Павла в Рим.

«Последняя часть Книги Деяний Апостолов повествует о том, как Евангельское благовестие продолжает распространяться не только на суше, но и на море, используя корабль, которым надлежало доставить заключенного Павла из Кесарии в Рим, в самое сердце империи, во исполнение слова Воскресшего: “будете Моими свидетелями… даже до края земли” (Деян 1,8). Почитайте Деяния Апостолов и вы увидите, как Евангелие, благодаря действию Святого Духа достигшее всех народов, стало повсеместно известным. Возьмите и почитайте!», – призвал верных римлян и паломников Епископ Рима.

Понтифик напомнил, что с самого начала плавание проходило в неблагоприятных условиях, поэтому Павел советовал приостановить его. Однако экипаж судна не послушал апостола, а в итоге, как только на море разыгрался свирепый шторм, полностью утратил контроль над кораблем. В то время как смерть казалась неизбежной и всех охватило уныние, Павел заверил своих спутников, что ни один из них не погибнет, ибо ночью ему явился ангел, посланный Богом, Коему он принадлежит и служит, и сказал: «Не бойся, Павел, ибо надобно тебе явиться перед Цезарем, и вот, Бог подарил тебе всех, кто плывет с тобою» (Деян 27,23-24). Иными словами, «даже среди испытаний Павел не переставал быть гарантом сохранения жизни своих ближних, человеком, возжигающим в сердцах надежду. Лука показывает нам, что затея, приведшая Павла в Рим, спасла не только его самого, но и всех его спутников, а кораблекрушение, несчастный случай, стал предопределенной Божественным Провидением оказией для возвещения Евангелия», – заметил Папа.

Далее он прокомментировал фрагмент Книги Деяний, в котором рассказывается, как после утишения бури корабль с Павлом на борту причалил к острову Мальта, жители коего выказали искреннее гостеприимство. Там Павла укусила ядовитая змея, и островитяне, увидев это, решили, что он убийца, «раз ему, спасенному на море, богиня справедливости не дает права жить». Они ожидали, что апостол вот-вот умрет, но убедившись, что ничего плохого с ним не происходит, коренным образом изменили свое к нему отношение, прямо заявляя, что, наверное, он сам бог. «На самом же деле, благодать невосприимчивости к яду проистекала от Воскресшего Господа, Который неизменно оставался рядом с Павлом, согласно обетованию, данному Им непосредственно перед Вознесением и адресованному всем Божьим посланникам: “Змей руками брать будут, и, если что-то ядовитое выпьют, не повредит им. На больных будут возлагать руки и они исцелятся” (Мк 16,18). Благочестивая легенда гласит, что с тех пор змеи на острове Мальта совершенно исчезли: это благодать Божия, дарованная его добрым жителям за оказанное ими гостеприимство», – сказал Святейший Отец и продолжил: «И в самом деле, пребывание на Мальте стало для Павла подходящим поводом, чтобы воплотить в жизнь то слово, которое он проповедовал, и исполнить служение любви к ближним, выразившееся в исцелении больных. Это закон Евангелия: если верующий приобретает опыт Спасения, то не хранит его для себя одного, но пускает в оборот. Добро обязательно имеет тенденцию к расширению. Любой подлинный опыт истины и красоты стремится к распространению, и любой человек, переживший глубинное освобождение, становится более чутким к нуждам других людей (Evangelii gaudium, 9)», – констатировал Преемник Святого Петра, добавляя: «Христианин, прошедший через испытания, несомненно будет особенно близок к страждущим, поскольку знает, что такое страдания, так что его сердце станет открытым и чутким, способным проявлять солидарность с другими людьми».

По словам Папы, пример апостола Павла учит нас переживать выпадающие на нашу долю испытания в общении со Христом, при этом возрастая «в убеждении, что Бог действует в самых разных обстоятельствах, в том числе и среди кажущихся неудач» и утверждаясь в понимании того факта, что если кто-то посвящает себя без остатка, всецело предаёт себя водительству любви Божией, он всенепременно принесет обильный плод. «Любовь всегда плодотворна…», – добавил Святейший Отец.

В заключение своей катехезы Предстоятель Вселенской Церкви призвал верных просить Бога о даровании способности достойно переживать испытания, черпая для этого силы из источника веры, а также об умении сочувствовать многочисленным жертвам «исторических кораблекрушений», принимая их с братской любовью, рождаемой из личной встречи с Иисусом. «Это и есть то, что спасает от холода равнодушия и бесчеловечности», – подвел итог Папа Франциск.

По материалам Vatican News