Папа Франциск призвал молиться за страдающих болезнью Альцгеймера и онкозаболеваниями

21 сентября, в праздник Святого Апостола и Евангелиста Матфея, будет отмечаться также Всемирный день распространения информации о болезни Альцгеймера. В связи с этим Папа Франциск, завершая общую аудиенцию в среду 18 сентября, призвал к молитве за страдающих этим заболеванием и их близких. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец отметил, что это заболевание «поражает многих мужчин и женщин, которые по причине своей болезни нередко становятся жертвами насилия, дурного обращения и злоупотреблений, унижающих их достоинство. Давайте будем молиться об обращении сердец и о тех, кто страдает болезнью Альцгеймера, об их семьях, о тех, кто с любовью о них заботится. К этому присоединяю также молитвенную память о тех, кто страдает опухолевыми заболеваниями, дабы они получали всё больше поддержки как в профилактике, так и в лечении болезни».

Папа призвал готовиться к празднику Святого Апостола и Евангелиста Матфея: «Подражайте его готовности без промедления следовать за Иисусом. Он был привязан к деньгам и за деньги продавал свою родину. Господь позвал его, и, оставив все деньги, он последовал за Иисусом. Пусть его обращение будет примером для всех, чтобы и мы могли жить как истинные ученики Господа, способные оставить мирские расчеты».