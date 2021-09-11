Папа Франциск призвал молиться о Всемирной встрече семей

Папа Франциск обратился с посланием к участникам 14-го Национального паломничества семей в защиту семьи: в 19 областях Италии, а также в Швейцарии семьи путешествуют к 20 богородичным святилищам. Организаторами этого духовного события выступили движение «Обновление в Святом Духе», Отдел душепопечения о семье Итальянской епископской конференции и Итальянский форум семейных объединений. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Обращаясь к «супругам, родителям, дедушкам, бабушкам и детям», Святейший Отец прежде всего поблагодарил их за свидетельство единства и радости, которым участники паломничества единогласно утверждают, что «семья продолжает жить». В этом году тема мероприятия – «Радость в общении». Поясняя значение слова «радость», Папа напомнил, что речь идет не об «индивидуалистской радости потребителя», которая лишь обременяет сердце, но о «радости, переживаемой в единстве, посредством общения и участия».

«Дорогие, – пишет Папа, – семья жива, если она едина в молитве. Семья сильна, если возвращается к Слову Божьему и к провиденциальной ценности всех Его обетований. Семья остается щедрой зиждительницей истории, если она открыта к жизни, если никого не дискриминирует, служит самым уязвимым и нуждающимся, если не перестает предлагать миру хлеб милосердия и вино братства».

Святейший Отец обратился ко всем семьям – участницам паломничества – с просьбой молиться о предстоящей Х Всемирной встрече семей, которая пройдет в Риме с 22 по 26 июня 2022 года, а также в епархиальных общинах всего мира. Папа Франциск призвал возносить официальную молитву, составленную специально для этой встречи:

«Отче святой, мы предстоим перед Тобой,чтобы прославлять Тебя и благодарить за великий дар семьи. Молим Тебя о семьях, освященных таинством Брака, дабы они изо дня в день вновь открывали для себя полученную благодать и, как малые домашние Церкви, могли свидетельствовать о Твоем присутствии и о любви, которой Христос любит Церковь.

Молим Тебя о семьях, пронизанных трудностями и страданиями, болезнями или муками, о которых знаешь только Ты: укрепи их, дабы они уразумели путь освящения, к которому Ты их призвал, дабы испытали Твою безграничную милость и обрели новые пути для возрастания в любви.

Молим Тебя о детях и о молодежи, да смогут встретить Тебя и радостно ответить на призвание, которое Ты для них замыслил; о родителях, о бабушках и дедушках, – да почувствуют они себя знамением отцовства и материнства Бога в заботе о детях, которых телесно и духовно Ты вверил им; об опыте братства, который семья может даровать миру.

Господи, соделай так, чтобы каждая семья могла осуществить свое призвание к святости в Церкви как призыв к личном участию в благовестии, в служении жизни и миру в единстве со священниками и с каждым жизненным статусом. Благослови Всемирную встречу семей, Аминь».