Папа Франциск призвал к помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко

Святейший Отец выразил свою «близость к возлюбленному народу Марокко, пострадавшему от разрушительного землетрясения» в центральной части страны.

«Я молюсь за раненых, за множество погибших и за их семьи. Я благодарю спасателей и всех, кто трудится ради облегчения страданий людей; пусть всеобщая конкретная помощь поддержит население в это трагическое время. Мы близки к народу Марокко!» – сказал Папа Франциск в воскресенье 10 сентября после традиционной молитвы Angelus.

Мощное землетрясение произошло в пятницу вечером в горном районе к юго-западу от Марракеша, вызвав масштабные разрушения и повреждения. По состоянию на вторую половину дня воскресенья сообщалось о 2012 погибших и 2059 раненых, спасатели ищут выживших под завалами. Путь к Атласским горам был заблокирован оползнями, но марокканская армия расчистила одну из основных дорог, ведущих к эпицентру землетрясения, что позволило доставить к людям необходимую помощь.

Красный Крест выделил 1,1 млн долларов из своего чрезвычайного фонда реагирования на стихийные бедствия для поддержки спасательных работ. Первые три дня после стихийного бедствия — критический период для поиска выживших, говорят представители спасательных организаций. Опасаясь подземных толчков, многие люди предпочитают оставаться под открытым небом, ночуя на улицах или в поле.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, от землетрясения в Марракеше и его окрестностях пострадали более 300 тыс. человек.



Источник: Vatican News