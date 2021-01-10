Папа Франциск призвал к национальному примирению в США

После чтения молитвы «Ангел Господень» в праздник Крещения Господня 10 января Папа Франциск обратился к народу Соединённых Штатов Америки, «потрясённому недавней осадой здания Конгресса», подчеркнув, что насилие несёт с собой одно лишь разрушение. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Я молюсь о пятерых погибших в те драматические моменты, – сказал Святейший Отец. – Насилием невозможно ничего добиться, можно лишь всё потерять. Я призываю государственные власти и всё население сохранять высокое чувство ответственности, чтобы упокоить души и сберечь демократические ценности, вошедшие в плоть и кровь американского общества. Пресвятая Дева Мария, покровительница Соединённых Штатов Америки, да поможет всем, кто живёт на этой земле, сохранить культуру встречи и культуру заботы как путь к построению общего блага», – призвал Святейший Отец.