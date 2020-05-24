Папа Франциск призвал к духовному единению с католиками Китая

По прочтении полуденной молитвы «Царица Небесная» Папа Франциск напомнил, что 24 мая ежегодно отмечается Всемирный день молитвы в намерении Католической Церкви в Китае.

«Духовно сплотимся с католиками Китая, которые сегодня с особым благочестием отмечают праздник Небесной Покровительницы этой страны, Матери Божьей Помощи христианам, почитаемой в святилище Шешан в Шанхае», – сказал Святейший Отец и призвал вверить попечению Богородицы пастырей и верных Католической Церкви «в этой великой стране, чтобы они были сильны верой и пребывали в прочном братском единстве, будучи радостными свидетелями и носителями любви и надежды, а также хорошими гражданами».

«Дорогие братья и сестры, католики в Китае, – добавил он, – хочу заверить вас в том, что Вселенская Церковь, неотъемлемой частью которой вы являетесь, разделяет ваши чаяния и поддерживает вас в испытаниях. Она сопровождает вас молитвой о новом излиянии Святого Духа, чтобы в вас вновь мог воссиять свет Евангелия и была явлена его красота, как и Сила Божия, спасающая каждого верующего в Господа человека».

Всемирный день молитвы в намерении Католической Церкви в Китае был учрежден в 2007 г. по инициативе Папы Бенедикта XVI.

По материалам Vatican News