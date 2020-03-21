Папа Франциск призвал к акту сокрушения и к духовному причащению

Во время утренней Мессы 20 марта Папа Франциск молился о медицинском персонале, который прилагает все усилия, чтобы преодолеть кризис, вызванный эпидемией, особенно в итальянских городах Бергамо, Тревильо, Брешия и Кремона, наиболее пораженных КОВИД-19. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Комментируя первое литургическое чтение – из Книги пророка Осии, – Папа отметил, что оно предлагает говорить о Боге не как о Судье, а как о всеблагом и всепрощающем Отце. Господь обращается к Своему народу, обещая ему исцеление от неверности: «Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них». Папа посвятил свою проповедь прощению Отца, которое мы получаем в Таинстве Покаяния. Но как получить это прощение теперь, когда у верующих в некоторых странах нет физической возможности приступить к исповеди?

Папа напомнил, что в случае невозможности приступить к Таинству, согласно Катехизису Католической Церкви, нужно всем сердцем испросить прощения у Господа, творя акт сокрушения, и при этом пообещать Ему приступить к исповеди (когда это будет возможно). «Ты сразу вернешься в состояние Божьей благодати, – подчеркнул Папа. – Подлинный акт сокрушения делает нашу душу белой, как снег».

Святейший Отец завершил богослужение Поклонением Пресвятым Дарам и Евхаристическим благословением, призвав верных к духовному причащению. Папа предложил сделать это с помощью следующей молитвы: «Простираюсь у Твоих ног, о мой Иисусе, и предаю Тебе покаяние моего сокрушенного сердца из бездны своего ничтожества, в Твоем святом присутствии. Поклоняюсь Тебе в Таинстве Любви Твоей и желаю принять Тебя в бедную обитель, которую предлагает Тебе мое сердце. В ожидании блаженства таинственного причащения желаю принять Тебя духовно. Приди ко мне, Иисусе, чтобы я пришел к Тебе. Да воспламенит любовь Твоя всё мое существо, в жизни и в смерти. Верую в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя. Да будет так».