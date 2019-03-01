Папа Франциск призвал христиан и мусульман к сотрудничеству

28 февраля было обнародовано послание Папы Франциска кардиналу Леонардо Сандри, префекту Конгрегации Восточных Церквей и специальному посланнику Святейшего Отца на праздновании восьмисотлетия встречи святого Франциска Ассизского с султаном Аль-Маликом Аль-Камилем. Юбилей отмечают в Египте с 1 по 3 марта. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святой Франциск – пишет Папа — понял в своем сердце, что все вещи сотворены единым Творцом и «все люди в Нем имеют общего Отца». Ассизский Бедняк «с радостным и пылким сердцем» старался принести всем людям весть о всемогущем и милосердном Боге, Который восхотел, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Поэтому Франциск призывал братьев идти к сарацинам и другим нехристианам, невзирая на опасности.

В 1219 году святой Франциск вместе с братом Иллюминатом отправился в Египет, где встретился с султаном в Думьяте близ Каира. В разгар Крестовых походов Франциск пришел туда без оружия, держа в руках только Евангелие. На вопросы султана «раб Божий Франциск бесстрашно отвечал, что он послан не людьми, но Богом Всевышним, чтобы показать ему и его народу путь спасения и возвестить Евангелие истины» (Св. Бонавентура, Большая легенда, 708). Султан же, «увидев достойное восхищения духовное рвение и добродетель человека Божьего, выслушал его охотно» (там же).

В своем послании Папа Франциск просит кардинала Сандри передать его братское приветствие всем – христианам и мусульманам. Папа выражает надежду, что никто не поддастся искушению насилия, особенно под религиозным прикрытием, но что в Египте будут осуществляться проекты диалога, примирения и сотрудничества. В завершение послания Святейший Отец благословляет тех, кто примет участие в празднествах, а также приверженцев межрелигиозного и мирного диалога.