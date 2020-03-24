Папа Франциск призвал глав Церквей к экуменической молитве

Ответим на пандемию вируса всеобщей молитвой, – призвал Папа после чтения молитвы «Ангел Господень» 22 марта, обращаясь к верующим в прямом эфире из Папской библиотеки Апостольского дворца в Ватикане. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«В эти дни испытаний, когда человечество трепещет от угрозы пандемии, я хочу предложить всем христианам объединить свои голоса, обращаясь к Небесам. Я приглашаю всех глав Церквей и лидеров всех христианских общин, вместе со всеми христианами разных конфессий, воззвать ко Всевышнему, Всемогущему Богу, вознося одновременно молитву, которой научил нас Иисус, наш Господь. Я призываю всех делать это много раз в течение дня, но 25-го марта, в полдень, в следующую среду давайте прочитаем эту молитву ‘Отче наш’ все вместе. В этот день, когда многие христиане отмечают Благовещение, Господь да услышит единодушную молитву всех Своих учеников, которые готовятся праздновать победу воскресшего Христа», – сказал Папа.

Далее Святейший Отец сообщил, что с той же целью в пятницу, 27 марта, в 18 часов он возглавит молитву на паперти Базилики Святого Петра, при пустой площади. «Я приглашаю всех духовно принять в ней участие через средства массовой коммуникации. Мы услышим Слово Божие, вознесем наши мольбы, совершим адорацию Пресвятым Дарам, с коими я в конце преподам благословение Граду и Миру, в ходе которого будет возможно получить полную индульгенцию».

Ответим на пандемию вируса всеобщей молитвой, состраданием и чуткостью. Будем сплоченными. Дадим почувствовать нашу близость одиноким и обездоленным людям, – сказал далее Папа. – Выразим нашу близость врачам, работникам здравоохранения, медсестрам и медбратьям, волонтерам… Выразим наше понимание властям, вынужденным принимать жесткие меры ради нашего же блага. Выразим нашу благодарность полицейским, солдатам, которые на улицах пытаются поддержать порядок, исполняя то, что требует от них правительство на благо всех нас, призвал Святейший Отец.

Завершая виртуальную встречу с верующими, Папа выразил свою солидарность с хорватским народом, который 22 марта пострадал от землетрясения.