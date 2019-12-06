Папа Франциск принял устроителей Вертепа на площади Святого Петра

5 декабря с.г. Папа Франциск принял на аудиенции делегации североитальянских провинций Тренто и Виченца, которые в этом году устраивают в Ватикане Рождественские ясли и ёлки. Именно эти регионы сильно пострадали в октябре-ноябре 2018 г. от сильных наводнений и ураганов.



Понтифик подчеркнул, что символы Рождества Христова на площади Святого Петра порадуют множество паломников со всех концов света и поблагодарил делегатов из провинции Виченца за то, что взамен срубленных и отправленных в Ватикан деревьев будут высажены 40 молодых елочек, что также позволит в какой-то мере возместить ущерб, нанесенный лесам прошлогодним ураганом. Далее Папа отметил, что деревянные Рождественские ясли, изготовленные с использованием архитектурных элементов, присущих провинции Тренто, помогут верным соприкоснуться с духовным богатством Рождества Господня. «Стволы деревьев из районов, пострадавших от наводнений, использованные в качестве фона для пейзажа, подчеркивают те трудные обстоятельства, в которых оказалось Святое Семейство в Рождественскую ночь», – добавил он.



«Как вы знаете, несколько дней назад я посетил Греччо, желая воздать должное месту, в котором святой Франциск Ассизский построил первый Вертеп, – сказал Папа Франциск. – Там я обнародовал послание, посвященное Рождественским яслям – простому, но такому чудесному символу нашей веры. Нельзя допустить, чтобы он затерялся, напротив, родители должны передавать его детям, бабушки и дедушки – внукам. Это естественный способ возвещения Евангелия в мире, который, как кажется, иногда боится вспомнить, чем на самом деле является Рождество Христово, специально исключая христианские символы и сохраняя лишь те, которые касаются вульгарной рекламы и коммерции».



Традиция устраивать на главной площади Ватикана Вертеп и Рождественскую елку восходит к 1982 году, к понтификату святого Иоанна Павла II. Эта инициатива очень быстро получила широкое признание как у римлян, так и у паломников из других стран и городов.

По материалам Vatican News