Обнародовано Апостольское послание Admirabile signum

1 декабря было обнародовано Апостольское послание Папы Франциска «Восхитительный знак», посвященный рождественским яслям. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Изображение события Рождества – сказано в тексте документа – равноценно «возвещению тайны Воплощения Сына Божьего, возвещению в радости и простоте». Поясняя цель своего послания, Папа пишет, что он хотел бы поддержать традицию устроения рождественских яслей в семьях. Напоминая об этимологии слова praesepium – оно означает ясли, кормушку для животных, – Папа приводит слова святого Августина: «Иисус, Которого положили в ясли, стал нашей пищей».

Созданием рождественского вертепа в 1223 году святой Франциск Ассизский «совершил великое дело евангелизации»: «Его наставление проникло в сердца христиан и остается по сей день подлинным способом донести красоту нашей веры с простосердечием». Смысл «восхитительного знака» рождественских яслей заключается в том, что они являют нам нежность Бога, снизошедшего к нашей малости. Господь приглашает нас следовать за Ним по пути смирения, встречая Его и служа Ему в наиболее нуждающихся братьях и сестрах.



Папа перечисляет различные атрибуты рождественского вертепа. Это звездное небо во мраке и безмолвии ночи: «И в такие моменты Бог не оставляет нас в одиночестве, но Он с нами». Бог «несет свет туда, где темно, и светит тем, кто проходит через тьму страдания». Пейзажи, включающие развалины домов и древних дворцов, – это «видимый знак падшего человечества», которое Иисус пришел исцелить и восстановить. Горы, ручьи, овцы, – всё творение участвует в празднике пришествия Мессии. Ангелы и Вифлеемская звезда – это символы «нашего призвания отправиться в путь, прийти к пещере и поклониться Господу». Пастухи свидетельствуют, что «самые смиренные и бедные способны принять событие Воплощения». Статуэтки нищих напоминают, что «бедные являются избранниками этой тайны, и часто именно им удается яснее распознать присутствие Бога среди нас», в отличие от сильных мира сего, невосприимчивость коих к Евангелию символизирует расположенный вдали дворец Ирода.

Кроме всего перечисленного, в вертеп часто помещают фигурки, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к евангельскому повествованию. Они означают, что «в этом новом мире, воссозданном Иисусом, есть место для всего человеческого, для всякого творения». Фигурки представителей различных профессий и социальных групп знаменуют «повседневную святость, радость при виде того, что обычные дела становятся выдающимися, когда Иисус делится с нами Своей Божественной жизнью».



В центре яслей – Пресвятая Богородица и святой Иосиф. Присутствие Марии свидетельствует об уповании на Божественное Провидение, Иосиф же – хранитель, неустанно защищающий свою семью. И, конечно же, – фигурка Младенца Иисуса, Который выходит за рамки всех человеческих схем и представлений о Боге: «В Его хрупкости сокрыта сила, всё созидающая и преображающая». Наконец, последний в числе атрибутов – волхвы. Их фигурки помещают в вертеп к празднику Богоявления: они напоминают нам, что «к Христу можно прийти очень издалека».

«Бог стал Младенцем, – пишет в своем послании Папа Франциск, – чтобы поведать нам, насколько же Он близок к любому человеку, в каких бы условиях тот ни находился».