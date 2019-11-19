Папа Франциск принял участников конференции, посвященной межрелигиозному диалогу

Папа Франциск принял 18 ноября на аудиенции в Ватикане участников встречи, организованной аргентинским Институтом межрелигиозного диалога. Форум был посвящен Декларации о братстве между людьми, которую Римский Понтифик и Великий Имам Университета аль-Азхар шейх Ахмед аль Тайеб подписали 4 февраля 2019 г. в Абу-Даби.

Папа напомнил своим гостям, что люди, которые верят в Бога, должны стать «фактором мира для обществ», особенно в наше время, когда миру так не хватает диалога. Перед лицом порой звучещих обвинений в том, что религии «разжигают ненависть и являются причиной насилия» Святейший Отец призвал решительно заявить о вреде религиозного фундаментализма и не забывать, что группы фундаменталистов, к сожалению, присутствуют во всех религиях. По словам Епископа Рима, мир непрестанно наблюдает за верующими в Бога людьми, наблюдает за тем, каково их отношение к общему для всего человечества дому, к правам человека. Папа Франциск указал на важность сотрудничества также и с неверующими с целью найти и сформулировать эффективные ответы на многочисленные вызовы современного мира: войны и голод, бедность и проблемы экологии, кризис института семьи и экономики, а в первую очередь – на кризис надежды.

По материалам Vatican News