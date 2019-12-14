Папа Франциск принял участие в церемонии открытия нового помещения международной образовательной организации

Вечером 13 декабря Святейший Отец принял участие в инаугурации новой ватиканской штаб-квартиры Scholas Occurrentes. Международная Папская организация занимается вопросами образования и профессиональной подготовки в 190 странах, объединяя более полумиллиона учреждений по всему миру. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Двери новой резиденции, расположенной в римском комплексе Святого Каликста, открыл лично Папа Франциск: его приветствовала молодёжь из Японии, Аргентины, США, Гаити, Израиля, Мексики, Испании, Мозамбика и Италии; некоторые из них обращались к Папе по видеосвязи. Ребята встретили Епископа Рима песнями и поздравили его с 50-летием рукоположения в священники. Со своей стороны Папа Франциск тепло приветствовал участников церемонии – молодёжь, видных деятелей спорта, искусства, предпринимательства, делегацию первых леди из Южной Америки: Аргентины, Бразилии, Колумбии, Белиза и Парагвая, которые решили поддержать просветительские акции Папского фонда.

В своём обращении Епископ Рима отметил, что Scholas Occurentes не занимаются прозелитизмом, а создают пространства свободы, потому что делают ставку на то, что у каждого в сердце есть способность развиваться и строить собственное будущее». Папа Франциск высоко оценил эффективность проектов Scholas Occurrentes, которые позволяют молодёжи свободно выражать себя и реализовывать собственные таланты и мечты. Этот путь не проходят в одиночку, а вместе с другими, в группах, которые сопровождают, воспитывают и помогают. Такое «оживление способности к самовыражению», отметил Папа, можно назвать словом «поэзия» – не в смысле «отчуждения в высоких вещах, но в смысле творчества».

Одновременно с открытием новой ватиканской штаб-квартиры Папский фонд запустил программы на следующий год. Центральной из них станет всемирная встреча 14 мая 2020 года на тему «Восстановление глобального образовательного пакта». Цель конференции – возобновление диалога между поколениями для обеспечения более открытого и инклюзивного образования молодёжи.