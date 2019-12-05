Папа Франциск принял руководство польского профсоюза «Солидарность»

4 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции руководство Независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность» (Польша) по случаю 40-летия его основания. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Высоко оценив служение польского профсоюза ради общего блага и в пользу различных профессиональных категорий, Папа подчеркнул, что солидарность с людьми, лишенными основных прав, солидарность в сфере труда и образования, в социальных, экономических, политических и международных отношениях – это «знак открытости Божьему Духу». Святейший Отец отметил также, что сегодня слово «солидарность» обесценилось, и иногда его неверно истолковывают, а ведь оно означает «гораздо больше, чем спорадические жесты солидарности».

«В диалоге с государством и обществом Церковь не располагает решениями для каждой отдельной проблемы. Но вместе с различными общественными силами она сопровождает те начинания, которые наилучшим образом соответствуют достоинству человека и общему благу, – сказал далее Папа. – Необходимо помнить, что предпосылкой для позитивных перемен в социальных структурах является изменение менталитета, убеждений и поведения, в чем должны быть наставлены молодые поколения. Иначе эти новые структуры рано или поздно будут служить не общему благу, а отдельным группам, станут коррумпированными, тяжелыми и неэффективными, более того, вредоносными».

Завершая аудиенцию, Папа Франциск обратился к представителям «Солидарности» с пожеланием, слова которого были заимствованы Послания Апостола Павла к Галатам: «Носите бремена друг друга».