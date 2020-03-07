Папа Франциск принял отставку кардинала Барбарена

Папа Римский Франциск принял 6 марта отставку кардинала Филиппа Барбарена с Кафедры архиепископа Лионского и примаса Галлии. Новый архиепископ пока не назначен, и обязанности апостольского администратора Лиона по-прежнему исполняет епископ Мишель Дюбо. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

7 марта 2019 года французский кардинал был признан виновным судом первой инстанции в недоносительстве о сексуальных преступлениях клирика Лионской епархии Бернара Прейна. Хотя священник, впоследствии исключенный из числа клира, совершал домогательства к несовершеннолетним задолго до назначения Барбарена в Лион, суд приговорил иерарха к шести месяцам лишения свободы условно.

Выслушав приговор, кардинал Барбарен подал Папе первое прошение об отставке, однако Понтифик его не удовлетворил, ссылаясь на презумпцию невиновности. Тем не менее, архиепископ Лионский и примас Галлии, формально сохраняя эти титулы, от управления епархией устранился. 30 января этого года он был оправдан апелляционным судом Лиона. Несмотря на это, он подал повторное прошение об отставке. Папа Франциск заявил, что рассмотрит упомянутое прошение кардинала, когда сочтет нужным и, как выясняется, в конце концов, удовлетворил его.

Кардиналу Филиппу Барбарену ныне 69 лет. Таким образом, он уходит на покой за шесть лет до наступления канонического возраста в 75 лет.