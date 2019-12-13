Папа Франциск принял делегацию представителей церковных движений из Франции

Папа Франциск принял 13 декабря с.г. в Ватикане представителей французских церковных ассоциаций, движений и монашеских конгрегаций, харизматы которых связаны с Божьим милосердием.



«Разнообразие, которое вы представляете собой, превосходно, поскольку прекрасно иллюстрирует тот факт, что нет такой человеческой беды, до которой бы Бог не желал добраться, к которой не желал бы прикоснуться, в которой не желал бы помочь. (…) Фактически, милосердие – это окончательный и высший акт, с которым Бог спешит нам навстречу, открывая наши сердца надежде быть вечно любимыми, независимо от нашего ничтожества и тяжести нашего греха», – сказал Святейший Отец. «Божья любовь к нам не является абстрактным словом. Это стало очевидным и осязаемым в Иисусе Христе», – добавил он. По убеждению Понтифика, для успеха дела столь необходимой миру новой евангелизации, тема милосердия должна быть поставлена вот главу угла с новым пастырским энтузиазмом. Именно это имеет решающее значение для Церкви и для достоверности ее проповеди. «Мир должен увидеть, что христиане знают о милосердии ‘не понаслышке'», – заявил Святейший Отец.



Понтифик поблагодарил своих гостей за их усердие в благотворительности и пожелал, чтобы в такой их работе неизменно присутствовал «глоток нежности и сострадания». «Это первое, что люди, которыми вы занимаетесь, должны найти у вас. Они с самого начала должны почувствовать себя понятыми, оцененными, уважаемыми, любимыми”, – подчеркнул он и добавил: «С другой стороны, я считаю, что мы можем быть истинными апостолами милосердия только в том случае, если глубоко осознаем, что являемся инструментом работы Небесного Отца».



Напоследок Папа Франциск пожелал французским католическим благотворителям во всё время подготовки к Рождеству Христову почаще прикасаться к нищете, которую добровольно избрал для Себя Сын Божий, следуя путем смирения, бедности, унижения, ведущим от Вифлеемских яслей к Кресту, и охотно откликаться на призыв встретить Господа в лице нуждающихся братьев и сестер и послужить Ему в них.

По материалам Vatican News