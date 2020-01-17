Папа Франциск принял делегацию финских лютеран

Утром 17 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию Лютеранской Церкви Финляндской Республики, прибывшую в Рим по случаю праздника святого Генриха. Традиция ежегодного паломничества в Рим насчитывает уже десятки лет, объединяя в пути финских католиков, лютеран и православных. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец отметил, что, следуя за Христом, Лютеранская и Католическая Церкви идут вместе, поддерживая друг друга и вознося хвалу Богу за общее Таинство Крещения. «Эта благодарность объединяет нас в общине всех крещёных». Крещение во оставление грехов, подчеркнул Папа, «является также ясным призывом к святости». Об этом, в частности, говорится в докладе Группы католическо-лютеранского диалога, относящемся к Швеции и Финляндии: «Как члены одного и того же мистического Тела Христа, христиане соединены друг с другом и должны носить бремена друг друга. Христос пришёл искупить весь мир, и поэтому миссией Церкви и отдельных христиан – как мирян, так и духовенства, – является свидетельство о Благой Вести в их повседневной жизни».

Епископ Рима отметил, что в это свидетельство входит щедрость по отношению к нуждающимся и гостеприимство: «Будучи крещёными христианами, мы верим, что Христос хочет встретиться с нами именно в лице тех людей, которые потерпели крушение в жизни в прямом или переносном смысле. Те, кто являют гостеприимство, становятся не беднее, а богаче; дающий в свою очередь получает. В самом деле, человечность, которую мы проявляем к людям, делает нас таинственным образом участниками благости Бога, ставшего человеком».

Святейший Отец отметил, что община всех крещёных – это не просто люди, которые «стоят рядом», и уж точно не «стоящие друг против друга»: это те, кто искренне стремятся «стоять вместе», а этой цели служат экуменический диалог и духовный экуменизм.

Завершая свое обращение к экуменической делегации, Папа Франциск пожелал, чтобы это «совместное пребывание» продолжало приумножаться, развиваться и приносить свои плоды в Финляндии. Епископ Рима заверил гостей в своей молитвенной поддержке и попросил молиться о нём самом.