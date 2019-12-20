Папа Франциск пригласил Патриарха Грузинской Православной Церкви посетить Ватикан

Папа Франциск пригласил Патриарха Грузинской Православной Церкви посетить Ватикан

Декабрь 20, 2019

пригласил Патриарха Грузинской Православной Церкви Илию II посетить по случаю 40-й его первого визита в Апостольскую Столицу, имевшего место 6 июня 1980 г.

Епископ Рима обратился к Патриарху Грузии с посланием, в котором напомнил об историческом характере встречи между предстоятелем Грузинского Православия и святым Иоанном Павлом II, который в свое время назвал это событие «радостным днем в истории наших Церквей», и подчеркнул, что это «преемники апостолов Петра и Андрея” встретились «как братья во Христе».

Также сообщается, что по случаю юбилейной даты в Ватикане запланированы торжества, частью которых станут совместные музыкальные проекты высокого уровня с участием Патриаршего хора Грузии и Папской музыкальной Сикстинской капеллы. Папа Франциск пригласил Патриарха Илию II участвовать в этом празднике.

Понтифик выразил убеждение, что теплая встреча двух высших иерархов была бы полезна для пробуждения интереса у больших масс людей «к тому исключительному сокровищу духовности, искусства, культуры и цивилизации, которым является с ее многовековой историей, пропитанной верой»: верой, «глубоко укорененной в народе и удостоверенной, в чем я сам мог убедиться, христианским героизмом в нередко наступавшие периоды испытаний, которые, к сожалению, неоднократно повторялись». Кроме того, встреча Папы и Патриарха могла бы стать настоящим благословением для того, чтобы с помощью простых жестов любви дать свидетельство чувству, которое связывает их в Господе, как и ценности представляемого ими богатейшего христианского наследия.

Напомним, что Папа Франциск посещал с Апостольским визитом Грузию с 30 сентября по 1 октября 2016 г., а в 2018 г. в этой закавказской стране побывал секретарь по отношениям Святого Престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. На ближайшие время, с 27 по 30 декабря, запланирован визит в Грузию ближайшего сотрудника Папы, госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

По материалам Vatican News

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