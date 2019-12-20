Папа Франциск пригласил Патриарха Грузинской Православной Церкви посетить Ватикан

Папа Франциск пригласил Патриарха Грузинской Православной Церкви Илию II посетить Ватикан по случаю 40-й годовщины его первого визита в Апостольскую Столицу, имевшего место 6 июня 1980 г.

Епископ Рима обратился к Патриарху Грузии с посланием, в котором напомнил об историческом характере встречи между предстоятелем Грузинского Православия и святым Иоанном Павлом II, который в свое время назвал это событие «радостным днем в истории наших Церквей», и подчеркнул, что это «преемники апостолов Петра и Андрея” встретились «как братья во Христе».

Также сообщается, что по случаю юбилейной даты в Ватикане запланированы торжества, частью которых станут совместные музыкальные проекты высокого уровня с участием Патриаршего хора Грузии и Папской музыкальной Сикстинской капеллы. Папа Франциск пригласил Патриарха Илию II участвовать в этом празднике.

Понтифик выразил убеждение, что теплая встреча двух высших иерархов была бы полезна для пробуждения интереса у больших масс людей «к тому исключительному сокровищу духовности, искусства, культуры и цивилизации, которым является Грузия с ее многовековой историей, пропитанной верой»: верой, «глубоко укорененной в народе и удостоверенной, в чем я сам мог убедиться, христианским героизмом в нередко наступавшие периоды испытаний, которые, к сожалению, неоднократно повторялись». Кроме того, встреча Папы и Патриарха могла бы стать настоящим благословением для того, чтобы с помощью простых жестов любви дать свидетельство чувству, которое связывает их в Господе, как и ценности представляемого ими богатейшего христианского наследия.

Напомним, что Папа Франциск посещал с Апостольским визитом Грузию с 30 сентября по 1 октября 2016 г., а в 2018 г. в этой закавказской стране побывал секретарь по отношениям Святого Престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. На ближайшие время, с 27 по 30 декабря, запланирован визит в Грузию ближайшего сотрудника Папы, госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

По материалам Vatican News