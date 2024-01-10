Папа Франциск преподал Таинство Крещения 16 младенцам (+ ФОТО)

В воскресенье 7 января — в последний день литургического времени Рождества — Папа Франциск совершил в Сикстинской капелле Святую Мессу праздника Крещения Господня. Во время богослужения Епископ Рима преподал Таинство Крещения 16 младенцам, сообщает русская служба Vatican News.

В своей краткой проповеди Епископ Рима отметил, что родители принесли своих детей для того, чтобы передать им дар веры. Сегодня эти малыши находятся в центре внимания, и поэтому не стоит переживать, если они будут плакать и кричать, сказал Папа, – когда один начинает плакать, другие подхватывают, и начинается настоящий концерт. Раз ребенок плачет, ему, наверное, жарко, поэтому стоит снять с него что-нибудь; если же он голоден, его нужно покормить прямо здесь, посоветовал Святейший Отец.

«Это их праздник, и они – его главные герои, потому что получают самый прекрасный дар: дар веры, дар Господа. Они – протагонисты и свидетели того, что вера принимается с невинным и открытым сердцем».

Папа Франциск призвал родителей и крёстных сопровождать детей на путях веры свидетельством своей жизни, а также помочь им запомнить дату Таинства Крещения, чтобы отмечать её каждый год, ведь 7 января 2024 года по благодати Господа они стали христианами.