Папа Франциск предложил приходским священникам и раввинам тесно сотрудничать в служении

Папа Франциск встретился с участниками конференции, посвященной 50-летию со дня кончины кардинала Августина Беа. Встреча организована Центром изучения иудаизма имени Августина Беа, действующим при Папском Григорианском Университете, в сотрудничестве с Папским Советом по содействию христианскому единству, Папским Библейским институтом и Центром изучения христианства при Еврейском университете в Иерусалиме. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Обращаясь к участникам конференции, Папа отметил, что кардинал Беа внес неоценимый вклад в экуменический и межрелигиозный диалог, и в особенности во «внутрисемейный» диалог христианства с иудаизмом, сказал Папа, ссылаясь на недавний документ Папской комиссии по религиозным связям с иудаизмом «Ибо дары и призвание Божии непреложны». Наум Гольдманн описывал кардинала Беа тремя выражениями: «понимающий, полный человеческой доброты и смелый». Кардинал Беа за свои идеи подвергался обвинениям и даже клевете, но, вопреки всему, он продолжал свою работу «с постоянством человека, не перестающего любить». Когда ему сказали, что времена еще не созрели для идей возглавляемого им тогда Секретариата по христианскому единству, он отвечал: «Тогда нужно их заставить дозреть!». «Он не был ни оптимистом, ни пессимистом, — подчеркнул Папа, — он был реалистом насчет будущего единства: с одно стороны осознавал трудности, с другой был убежден в необходимости ответить на горячее желание Господа, дабы все были едино».

Перечисляя плоды диалога между христианами и евреями, продолжившегося уже после смерти кардинала Августина Беа и идущего по его следам, Папа отметил, что подлинный диалог невозможен, если не узнать собеседника изнутри, и предложил взращивать дружбу между иудеями и христианами посредством сотрудничества раввинов и приходских настоятелей, живущих в одних и тех же городах, в служении страждущему человечеству и в продвижении мира и диалога между всеми людьми.