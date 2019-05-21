Папа Франциск предложил итальянским епископам несколько пунктов для обсуждения

20 мая в Риме начались работы пленарной ассамблеи Итальянской епископской конференции. В первый день участников приветствовал Папа Франциск, предложив несколько пунктов для обсуждения. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Во-первых, Святейший Отец коснулся вопроса соборности и коллегиальности, который обсуждался еще на предыдущих ассамблеях итальянского епископата. В качестве отправной точки для размышлений Папа процитировал документ Международной богословской комиссии «Соборность в жизни и миссии Церкви» (2017 г.): «В экклесиологическом контексте соборность указывает на специфический modus vivendi et operandi Церкви – Народа Божьего, который являет и конкретно реализует свою характеристику, то есть единство в совместном пути, в собрании и в активном участии всех ее членов в ее евангелизационной миссии». И далее: «В то время как понятие соборности указывает на участие всего Народа Божия в жизни и миссии Церкви, понятие коллегиальности уточняет богословское значение и форму осуществления епископства на служении поместной Церкви, вверенной пастырской заботе каждого отдельного епископа, в общении между поместными Церквами в лоне единой и универсальной Церкви Христовой, посредством иерархического общения Коллегии епископов с Епископом Рима. Таким образом, коллегиальность – это специфическая форма, в которой церковная соборность проявляется и реализуется через служение епископов на уровне общения между поместными Церквами в регионе и на уровне общения между всеми Церквами во Вселенской Церкви». Именно соборность и коллегиальность, по словам Папы, указывают на «состояние здоровья» Церкви в Италии.

Папа призвал итальянских иерархов уделить внимание реформе матримониальных процессов, которая, отметил он, осуществляется с задержкой в некоторых епархиях, например, не везде еще были учреждены епархиальные суды. Папа напомнил, что в этих процессах нужно следовать двум принципам: близость и бескорыстие. С сожалением Папа констатировал, что за четыре года реформы в большинстве итальянских епархий было сделано слишком мало в этом направлении. Причину он видит, в частности, в экономических интересах некоторых адвокатов и в страхе некоторых судебных викариев утратить собственную власть.

Третий вопрос, на который Папа попросил обратить внимание, — это взаимоотношения между священниками и епископами. Эти взаимоотношения составляют «хребет» епархиальной общины. Епископ должен быть отцом и руководителем для своих пресвитеров, отметил Папа, добавив, что некоторым епископам не удается установить приемлемые, здоровые отношения со священниками. «Мы не должны впадать в искушение, — подчеркнул Епископ Рима, — сближаться только со священниками, которые нам симпатичны или умеют льстить, и избегать слишком прямых и, на взгляд епископа, антипатичных; назначать на ответственные посты священников, всегда на это готовых или карьеристов, и не поощрять священников-интровертов, робких, кротких либо проблематичных». Сегодня, когда пресвитеры постоянно подвергаются нападкам СМИ по вине некоторых собратьев, для них как никогда важно найти в епископе старшего брата и отца, ободряющего в трудные моменты, подчеркнул Папа Франциск.