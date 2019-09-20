Папа Франциск правоведам Восточных Церквей: каноническое право служит экуменическому диалогу

В полдень 19 сентября Папа Франциск встретился в Клементийском зале Ватикана с участниками симпозиума Общества по изучению канонического права Восточных Церквей. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В приветственном обращении Епископ Рима поздравил гостей с пятидесятилетием их объединения, основанного в Риме – вскоре после Второго Ватиканского Собора – отцом Иваном Жужеком, «который усердно трудился над Кодексом канонического права Восточных Церквей». Папа отметил, что этот юбилей подарил ему радость «обнять дорогого брата, Патриарха Варфоломея, первого вице-президента Общества». «Научная деятельность Общества, объединяющего специалистов из различных Церквей: Восточных Католических, Православных и Древних Восточных Церквей, – служит фундаментальной помощью экуменическому диалогу. Как многому мы можем научиться друг у друга, причём во всех сферах церковной жизни – в богословии, в духовной и литургической жизни, в пастырской деятельности и, конечно же, в каноническом праве».

Святейший Отец отметил, что богословский диалог, в котором участвует Католическая Церковь, часто носит экклесиологический характер и поэтому обладает каноническим измерением. Со своей стороны экуменический диалог обогащает каноническое право. На примере соборности, выраженной в институтах и процедурах Церкви, Папа Франциск подчеркнул экуменический аспект канонического права: «Мы можем научиться на опыте соборности других традиций, особенно Восточных Церквей. С другой стороны, очевидно, что практика соборности в Католической Церкви важна для её отношений с другими христианами: в этом заключается экуменический вызов». Основываясь на общем каноническом наследии первого тысячелетия, нынешний богословский диалог между Католической и Православной Церквами направлен именно на достижение общего понимания первенства и соборности, а также их взаимной связи на служении единству Церкви, подчеркнул Святейший Отец.

Папа Франциск поблагодарил участников симпозиума за их труды, которые, по его убеждению, будут «очень полезны не только для развития канонического права, но прежде всего для того, чтобы мы приблизились к исполнению молитвы Господней: ‘Да будут все едино <…> да уверует мир’» (Ин 17,21). Епископ Рима призвал на церковное объединение Божье благословение и вверил его Пресвятой Деве Марии, дабы она заботилась о нём с материнской любовью. «Заверяю вас в своей молитве и также прошу вас молиться обо мне», – сказал в заключение Папа Франциск.