Папа Франциск поздравил ЮНЕСКО с 75-летием

По случаю 75-й годовщины со дня основания ЮНЕСКО Папа Франциск обратился с видеопосланием к генеральному директору этого учреждения ООН г-же Одри Азулай и её сотрудникам.

Выражая сердечные поздравления, Святейший Отец отмечает привилегированные отношения между Церковью и ЮНЕСКО:

«Церковь находится на служении Евангелия, а Евангелие – самое гуманистическое послание, известное истории. Это послание жизни, свободы и надежды вдохновляло бесчисленные образовательные инициативы в каждую эпоху и на каждом месте, оживляя научный и культурный рост человеческой семьи. Именно поэтому, – подчёркивает Папа Франциск, – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры является привилегированным партнёром Святейшего Престола в общем служении миру и солидарности между народами, в деле всестороннего развития человека и защиты культурного наследия человечества».

В конце видеопослания Епископ Рима выражает признательность и наилучшие пожелания ЮНЕСКО и благословляет труды этой международной организации.



Источник: Vatican News