Папа Франциск поздравил ЮНЕСКО с 75-летием

Папа Франциск поздравил ЮНЕСКО с 75-летием

Ноябрь 15, 2021

По случаю 75-й со дня основания обратился с видеопосланием к генеральному директору этого учреждения г-же Одри Азулай и её сотрудникам.

Выражая сердечные , Святейший Отец отмечает привилегированные отношения между Церковью и ЮНЕСКО:

«Церковь находится на служении Евангелия, а Евангелие – самое гуманистическое послание, известное истории. Это послание жизни, свободы и надежды вдохновляло бесчисленные образовательные инициативы в каждую эпоху и на каждом месте, оживляя научный и культурный рост человеческой семьи. Именно поэтому, – подчёркивает Папа Франциск, – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры является привилегированным партнёром Святейшего Престола в общем служении миру и солидарности между народами, в деле всестороннего развития человека и защиты культурного наследия человечества».

В конце Епископ Рима выражает признательность и наилучшие пожелания ЮНЕСКО и благословляет труды этой международной организации.


Источник: Vatican News

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