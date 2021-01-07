Папа Франциск поздравил с Рождеством верных Восточных Церквей

После прочтения полуденной молитвы «Ангел Господень» в торжество Богоявления Епископ Рима обратился «к братьям и сестрам католических и православных Восточных Церквей, которые согласно их традиции отмечают завтра Рождество Господне».

«Передаю им самые сердечные пожелания Святого Рождества в свете Христа, нашего мира и нашей надежды», – сказал Предстоятель Вселенской Церкви.

Отметим, что большинство Поместных Православных Церквей, включая и Вселенский Константинопольский Патриархат, к настоящему времени перешли на Григорианский или так называемый «Новоюлианский календарь» и отмечают Рождество вместе с католиками и православными 25 декабря. Однако ряд других Православных Церквей, среди которых и крупнейшая по числу верных Русская Православная Церковь, по-прежнему придерживаются Юлианского календаря и празднуют Рождество 7 января. В этот день отмечают Рождество и многие католики восточного обряда, включая верных самой многочисленной среди униатских Церквей Украинской Греко-Католической Церкви.

По материалам Vatican News