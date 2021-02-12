Папа Франциск поздравил Радио Ватикана с 90-летием

12 февраля, по случаю 90-й годовщины со дня основания Ватиканского радио, Папа Франциск обратился к его сотрудникам с поздравительным посланием. Об этом сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец, в частности, пишет:

«Дорогие братья, с юбилеем! Важно хранить память о нашей истории и испытывать ностальгию не столько по прошлому, сколько по будущему, которое мы призваны строить. Спасибо за ваш труд; благодарю за любовь, которую вы вкладываете в него. Радио обладает прекрасной особенностью: оно несёт слово даже в самые отдалённые уголки, сочетая его сегодня также с изображениями и текстом. Смело и креативно вещайте миру и таким образом создавайте коммуникацию, которая помогает увидеть истинное положение вещей».