Папа Франциск поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

Папа Франциск послал поздравительную телеграмму на имя императора Японии Нарухито, в которой поздравил того с восхождением на престол и заверил в своих молитвах о мире и благополучии для нового монарха, членов его семьи и всего народа Японии.

Церемония вступления на престол с вручением регалий и печати нового японского императора Нарухито состоялась 1 мая с.г. 59-летний Нарухито — старший сын прежде царствовавшего императора Ахикито, который в свои 85 лет отрекся от престола в пользу наследника. Таким образом Ахикито стал первым за последние 200 лет императором, добровольно оставившим престол.

Источник: Vatican News