Папа Франциск поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

Папа Франциск поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

Май 02, 2019

послал поздравительную телеграмму на имя императора Японии Нарухито, в которой поздравил того с восхождением на престол и заверил в своих молитвах о мире и благополучии для нового монарха, членов его семьи и всего народа Японии.

Церемония вступления на престол с вручением регалий и печати нового японского императора Нарухито состоялась 1 мая с.г. 59-летний Нарухито — старший сын прежде царствовавшего императора Ахикито, который в свои 85 лет отрекся от престола в пользу наследника. Таким образом Ахикито стал первым за последние 200 лет императором, добровольно оставившим престол.

Источник: Vatican News

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