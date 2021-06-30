Папа Франциск поздравил Бенедикта XVI с юбилеем священства

«Этот юбилей трогает сердце каждого из нас»: такими словами Папа Франциск напомнил, что 70 лет назад, 29 июня 1951 года, в Кафедральном соборе Фрайзинга Папа Римский на покое был рукоположён в пресвитеры; по словам самого Бенедикта XVI, этот момент был и остаётся центральным в его жизни. Сообщает Vatican News.

Обращаясь к паломникам, которые участвовали в молитве «Ангел Господень» в торжество Святых Апостолов Петра и Павла, Святейший Отец выразил сердечную признательность и близость своему предшественнику: «70 лет назад Папа Бенедикт был рукоположён в священники. Тебе, Бенедикт, дорогой отец и брат, выражаем нашу любовь, благодарность и близость. Он живёт в монастыре – месте, задуманном для того, чтобы здесь, в Ватикане, созерцательные общины возносили молитвы о Церкви. В настоящее время он – затворник Ватикана; он посвящает жизнь молитве о Церкви и о Римской епархии, будучи её почётным епископом».

Под аплодисменты паломников, собравшихся на площади Святого Петра, Папа ещё раз повторил слова благодарности: «Спасибо тебе, Бенедикт, дорогой отец и брат. Спасибо за твоё убедительное свидетельство. Спасибо за твой взгляд, неустанно устремлённый к Божьим горизонтам: спасибо!».