Папа Франциск пояснил мотивы своего «нового подхода» к Тридентской Мессе

Папа Франциск выразил убеждение, что отмена «автоматического» разрешения на служение Святой Мессы по Тридентскому обряду на самом деле служит реализации истинных намерений Пап Бенедикта XVI и Иоанна Павла II, которые в свое время облегчили получение такого разрешения. Римский Понтифик сказал об этом в ходе беседы со словацкими иезуитами, стенограмма которой была опубликована в итальянском издании La Civiltà Cattolica.

Папа подчеркнул, что принял свое решение после консультаций с епископами всего мира, проходившими в течение последнего года. «Отныне священнослужитель, желающий совершать Мессу согласно vetus ordo, должен получать соответствующее разрешение в Риме, как это бывает в биритуалистами. Но есть у нас молодые священники, которые спустя месяц после рукоположения идут к епископу просить разрешения», – сказал Святейший Отец, проиллюстрировав свою мысль поучительной историей: «К одному кардиналу пришли два неопресвитера с просьбой предоставить им возможность лучше выучить латинский язык, дабы надлежащим образом служить Тридентскую Мессу. На что не лишенный чувства юмора кардинал ответил: ‘У нас в епархии множество выходцев из стран Латинской Америки: так учите же испанский язык, чтобы проповедовать им. Вот когда выучите испанский язык, приходите ко мне опять. А я вам скажу, что у нас в епархии и вьетнамцев немало, так что неплохо было бы заговорить и по-вьетнамски. Ну а как выучите вьетнамский, там и до латыни дело дойдет’. Вот так мудрый кардинал вернул своих молодых пастырей ‘с небес на землю’. Я иду вперед не потому, что собираюсь делать революцию. Я делаю то, что считаю нужным. А это требует изрядного терпения, настойчивой молитвы и большой любви».

По материалам Vatican News