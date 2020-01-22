Папа Франциск посвятил свою катехезу на общей аудиенции некоторым аспектам Недели молитв о единстве христиан и призвал к «экуменическому гостеприимству»

На традиционной общей аудиенции в среду 22 января, проходившей в Зале Павла VI, Папа Франциск напомнил, что тексты к длящейся ныне Неделе молитв о единстве христиан (с 18 по 25 января) подготовила в этом году межконфессиональная группа с островов Мальта и Гоза. В их основе лежит фрагмент из Книги Деяний Апостолов, в котором идет речь о гостеприимстве, проявленном мальтийцами к потерпевшим кораблекрушение апостолу Павлу и его спутникам.

«Дорогие, гостеприимство очень важно, оно является важной экуменической добродетелью. Оно означает признание того, что другие христиане по-настоящему являются нашими братьями и сестрами во Христе. Мы – братья. Кто-то скажет: “Но этот человек протестант, а тот – православный”. Да! Но мы являемся братьями во Христе», – подчеркнул Святейший Отец, а далее указал, что оказание гостеприимства мигрантам других конфессий, это не «односторонний акт щедрости», поскольку эти люди являются даром, воздаянием, поскольку вместе с ними «к нам приходит и то, что Святой Дух посеял в сердцах этих наших братьев и сестер». «Принимать христиан других традиций, означает, в первую очередь, демонстрировать Божью любовь к ним, ибо они – дети Божьи и наши братья; это означает принимать то, что Бог реализовал в их жизни. Экуменическое гостеприимство требует готовности слушать других, требует внимания к их личным историям веры и историям их сообществ, сообществ веры других традиций, отличных от нашей. Экуменическое гостеприимство предполагает желание познакомиться с опытом общения с Богом, имеющимся у других христиан, как и открытость проистекающим из этого опыта духовным дарам», – сказал Папа.

Преемник Святого Петра отметил, что также и в наши дни то море, на котором потерпели кораблекрушение Павел и его спутники, продолжает оставаться столь же опасным местом. «Во всём мире мигранты совершают рискованные путешествия, чтобы скрыться от насилия, чтобы бежать от войны, чтобы уйти от бедности. Им, как и Павлу с его спутниками, доводится сталкиваться с равнодушием, с опасностями, подстерегающими в пустыне, на реках и морях… Очень часто им не позволяют высадиться в портах. К сожалению, иногда они оказываются во власти худших из людей. Ими пользуются преступники – торговцы людьми. И это в наши дни! Некоторые из тех, кто обладает властью, относятся к ним, как к цифрам в ведомости или как к потенциальной угрозе. И это в наши дни! Иногда негостеприимность, подобно волне, отбрасывает их назад и снова ввергает в нищету или в водоворот опасностей, от которых они как раз и пытались скрыться», – констатировал Понтифик и подчеркнул, что христиане «обязаны все вместе прилагать усилия, чтобы засвидетельствовать мигрантам Божию любовь, явленную Иисусом Христом». «Мы можем и должны свидетельствовать, что мир полнится не только враждой и равнодушием, что на самом деле любой человек ценен в глазах Бога и любим Им. Сотрудничество во имя экуменического гостеприимства, особенно для блага тех, чья жизнь наиболее уязвима, сделает всех нас, всех христиан – протестантов, православных, католиков, всех вообще христиан – лучшими людьми, лучшими учениками и более сплоченным христианским народом. Это приблизит нас к единству, в коем заключается Божия воля по отношению к нам», – сказал Святейший Отец.

Приветствуя паломников, пришедших на общую аудиенцию, Папа Франциск еще раз повторил, что христиане не могут позволить себе оставаться равнодушными к разворачивающейся драме старых и новых форм нищеты, к кромешной тьме одиночества, презрения и дискриминации.

По материалам Vatican News