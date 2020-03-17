Папа Франциск посвятил Мессу в Доме Святой Марфы пожилым людям

17 марта Папа Франциск отслужил утреннюю Мессу в прямом эфире из часовни Дома Святой Марфы, посвятив богослужение пожилым людям: во время вынужденного карантина из-за коронавируса они чувствуют себя покинутыми, находясь на удалении от близких. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя Евхаристическое богослужение, Святейший Отец сказал: «Я хотел бы, чтобы сегодня мы помолились о стариках, которые особенно страдают в этот период, переживая огромное внутреннее одиночество, а порой и большой страх. Вознесём молитвы к Господу, чтобы Он был рядом с нашими бабушками и дедушками, со всеми пожилыми людьми, укрепляя их силы. Они подарили нам мудрость, жизнь, историю. Мы тоже близки к ним нашими молитвами».

В своей проповеди Епископ Рима размышлял над чтением из Евангелия от Матфея (Мф 18,21-35) и над темой безоговорочного христианского прощения. На вопрос апостола Петра, сколько раз нужно прощать своих обидчиков, Иисус отвечает фразой, которая означает «всегда». Прощать всегда нелегко, отметил Папа Франциск, потому что наше самолюбивое сердце часто тянется к ненависти, мести, обидам. «Мы все знаем о семьях, разрушенных родственной ненавистью, которая передаётся из поколения в поколение». Кажется, что человек привязан к ненависти гораздо сильнее, чем к любви, – а это работа и достояние лукавого, который постоянно взращивает наши обиды, превращает их в ненависть, чтобы сеять разрушение. Он готов уничтожить всех и всё, даже Бога, Который пришёл в этот мир не осуждать, а прощать. Многие живут, осуждая других, «постоянно очерняя своих товарищей по работе, соседей, родственников», не желая прощать. Однако прощение – это условие для входа в рай.

Христос готов с великой радостью праздновать возвращение грешника и забывает всё зло, которое мы совершили, подчеркнул Святейший Отец. Кто-то однажды сказал: «Это Божий недуг». Господь теряет память о скверных историях огромного числа грешников, о наших с вами грехах. Он великодушно прощает нас и просит нас научиться прощать. Прежде чем приступить к таинству Исповеди, к Евхаристии, необходимо простить ближнего; Господь заявляет: «Не приходи с любовью ко Мне в одной руке и с ненавистью к брату твоему в другой». Просить прощения – это значит прощать, подчеркнул Папа Франциск.