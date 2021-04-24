Папа Франциск посетит еще одну арабскую страну

Папа Римский Франциск приедет с обещанным визитом в Ливан после формирования нового правительства, заявил назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири после встречи с понтификом в четверг в Ватикане, сообщает РИА Новости.

После визита в Ирак в марте, Папа Франциск заявил, что намерен посетить Ливан. Митрополит Халдейской Католической Церкви в Ливане Мишель Касарджи рассказал тогда РИА Новости, что вероятней всего понтифик призовет все ливанские общины одуматься и начать действовать сообща ради будущего страны. Однако на подготовку такой поездки уходит как правило около шести месяцев.

«Папа Франциск сказал мне, что хотел бы посетить Ливан, но после формирования правительства, и это должно быть посланием для ускорения этого процесса»,- сказал Харири, выступление премьера транслировал ливанский телеканал «Аль-Джадид».

По словам премьера, на встрече с понтификом обсуждались все актуальные проблемы Ливана.

«Они знают, кто препятствует, а кто нет формированию правительства. Планируются визиты в Ливан из Ватикана для разрешения проблемы политического кризиса», — добавил он.

Харири обратился к Папе Франциску за помощью, и понтифик, по его словам, откликнулся на просьбу. «Проблема в Ливане в том, что есть лагерь, который хочет наложить свою руку на все отрасли, и другой лагерь, который стремится к свободной экономике со всеми странами мира, а не только внутри страны», — отметил он.

По словам назначенного премьера, процесс формирования правительства, в том числе, стопорится из-за проблем главы крупнейшей христианской партии Свободное патриотическое движение Джебрана Басиля и его союзников за пределами страны.

«Мы в очень тяжелом положении. Формирование правительства позволит нам остановить крах, но есть те, кто нам препятствует в выполнении этой задачи»,- добавил Харири.

Ранее в Службе Печати Святейшего Престола сообщили журналистам, что Папа Франциск принял в четверг в Ватикане премьер-министра Ливана Саада Харири и подтвердил ему свое намерение посетить эту страну, «как только возникнут условия для этого».

Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический, общественный и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства. Стоимость национальной валюты на черном рынке за это время выросла почти в десять раз, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1500 за американский доллар. Валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными более полутора лет, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 400%. На этом фоне резко выросло число семей, оказавшихся за чертой бедности, уровень безработицы превысил отметку в 50%. Положение усугубляется присутствием в стране около 2 миллионов беженцев из Сирии и Палестины и тяжелой обстановкой на фоне пандемии коронавируса.

(фото — Vatican News)