Папа Франциск посетил римский приход и пастырский центр (+ ФОТО)

Вечером 21 декабря – в продолжение традиции визитов в приходы Римской епархии – Папа Франциск посетил пастырский центр им. св. Джанны Беретты Моллы в приходе Сан-Джорджо-ин-Ачилиа, в юго-западной части префектуры Рима. Передает русская служба Vatican News.

По сообщению Зала печати Ватикана, Святейший Отец встретился с 30 пресвитерами, которые служат в 27-й префектуре Римской епархии. Визит начался около 16 часов: Папу приветствовали вспомогательный епископ Рима монсеньор Дарио Джервази и приходской настоятель о. Антонио Ромео Ветторато.

В этой структуре, где проводятся различные благотворительные акции, Папа побеседовал с прихожанами и провёл двухчасовую встречу с пастырским руководством. По словам епископа Джервази, это была «прекрасная и трогательная встреча, прошедшая в сердечной, человечной и доброжелательной атмосфере», в центре которой была дружеская беседа со священниками: «Мы чувствовали себя как дети, которые находятся рядом со своим отцом и получают от него поддержку». Среди затронутых тем – пастырский опыт, гостеприимство, близость к народу, синодальность и синодальный процесс, – путь, по которому Церковь движется в будущее, отметил римский прелат.

После беседы с пресвитерами Святейший Отец приветствовал волонтёров, работающих с бедными, мигрантами и матерями-одиночками.

По словам настоятеля о. Ветторато, каждое утро в приходе начинается с раздачи хлеба насущного: вечером группа волонтёров собирает из районных пекарен непроданный хлеб и пиццу, а на следующее утро всё раздаётся нуждающимся. Кроме того, в приходе существует проект помощи матерям и их детям: заботой охвачены около ста женщин, испытывающих финансовые трудности, почти все они одинокие иностранки. «Дважды в неделю они получают продукты, одежду, предметы первой необходимости, помощь специалистов», – отметил священник. Кроме того, в приходе работает центр «Каритас», который обслуживает около 300 семей, и специальный «бутик», через который собирают одежду: «Мы стираем её, сортируем, предоставляем нуждающимся, и всё благодаря нашим волонтёрам», – сказал о. Ромео.

В конце визита, около 18 часов 30 минут, Папа Франциск задержался у алтаря церкви, помолившись перед Евхаристией и рождественским вертепом.

Чуть более месяца назад, 16 ноября, Святейший Отец посетил приход Богоматери Гостеприимства на окраине Рима, где встретился с 40 священниками и приветствовал семьи, которым помогает местная церковная община.