Папа Франциск посетил музыкальный магазин в центре Рима

Вечером 11 января Папа Франциск посетил старый музыкальный магазин Stereosound в районе Пантеона, владельцев которого он знает с тех времен, когда, будучи архиепископом, часто посещал этот район во время своих визитов в Рим; Хорхе Бергольо останавливался в расположенной неподалёку гостинице для священников.

Незапланированный визит в исторический центр столицы начался около семи часов вечера и продлился около десяти минут: Святейший Отец побеседовал со своей старой знакомой госпожой Летицией, владелицей магазина, её дочерью и зятем и благословил недавно отремонтированное помещение.

В конце тёплой встречи дочь пожилой хозяйки подарила ватиканскому гостю виниловую пластинку с классической музыкой.

После того, как Папа Франциск отправился в белом Fiat 500L в Ватикан, магазин быстро опустил ставни, а госпожа Летиция лишь коротко пояснила, что Папа Римский – их «старый клиент», который часто посещал Stereosound в свою бытность кардиналом Буэнос-Айреса, и что сегодняшний визит был «прекрасным и исполненным человечности».



Источник: Vatican News