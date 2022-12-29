Папа Франциск посетил болеющего Бенедикта XVI

28 декабря Папа Франциск посетил Бенедикта XVI сразу по окончании общей аудиенции, во время которой он призвал верующих молиться о «тяжелобольном Папе на покое», передает русская служба Vatican News.

Ватиканской зал печати подтвердил, что в последние часы состояние Бенедикта XVI «ухудшилось в связи с преклонным возрастом».

Директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни сообщил, что «на данный момент ситуация остаётся под контролем, за ней постоянно следят врачи».

После общей аудиенции Папа Франциск отправился в ватиканский монастырь Mater Ecclesiae, чтобы навестить 95-летнего Бенедикта XVI. «Мы вместе с ним молимся о Папе на покое», – заявил Маттео Бруни.