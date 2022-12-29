Папа Франциск посетил болеющего Бенедикта XVI

Папа Франциск посетил болеющего Бенедикта XVI

Декабрь 29, 2022

28 декабря посетил Бенедикта XVI сразу по окончании общей аудиенции, во время которой он призвал верующих молиться о «тяжелобольном Папе на покое», передает русская служба Vatican News.

Ватиканской зал печати подтвердил, что в последние часы состояние Бенедикта XVI «ухудшилось в связи с преклонным возрастом».

Директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни сообщил, что «на данный момент ситуация остаётся под контролем, за ней постоянно следят врачи».

После общей аудиенции Папа Франциск отправился в ватиканский монастырь Mater Ecclesiae, чтобы навестить 95-летнего Бенедикта XVI. «Мы вместе с ним молимся о Папе на покое», – заявил Маттео Бруни.

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