Папа Франциск пообедал с римскими бедняками (+ ФОТО)

В воскресенье 13 ноября, после полуденной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск разделил обеденную трапезу с римскими неимущими. Традиционная встреча проходит каждый год с момента учреждения Всемирного дня бедных в 2016 году, сообщает русская служба Vatican News.

В ватиканском Зале Павла VI – по приглашению Святейшего Отца – собрались около 1300 бездомных, мигрантов и людей, которым помогают римское отделение фонда «Каритас», Община Святого Эгидия, Христианские ассоциации итальянских трудящихся (ACLI) и другие. Многие из гостей присутствовали на торжественной Мессе, которую Папа Франциск возглавил утром в Ватиканской базилике по случаю VI Всемирного дня бедных.

Среди других инициатив Ватикана, приуроченных к этому дню, были медицинские услуги на площади Святого Петра для малоимущих: в течение недели с утра до позднего вечера можно пройти клинические обследования (в том числе на ВИЧ, гепатит и туберкулёз) и посетить многих специалистов. Эти службы вернулись на площадь после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.