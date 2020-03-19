Папа Франциск помолился обо всех умерших от коронавируса

Утром 18 марта Папа Франциск вознёс молитву о медицинских работниках, которые скончались, помогая больным коронавирусом. В своей проповеди на Мессе Епископ Рима напомнил, что Бог всегда рядом с нами, и в это трудное время Он просит нас быть ближе друг к другу. Папа Франциск продолжает совершать в прямом эфире утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы с мыслью о тех, кто страдает от коронавирусной пандемии. 18 марта Святейший Отец призвал верующих молиться о многочисленных жертвах COVID-19: «Помолимся сегодня о всех тех, кто скончался из-за вируса. Я бы хотел, чтобы мы особенно помолились о медицинских работниках, которые погибли в эти дни. Они отдали свою жизнь на служении больным».

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что общей темой для литургических чтений дня является Закон Божий. Бог даёт своему народу Закон, который Иисус стремится привести к совершенству. В Книге Второзакония праотец Моисей спрашивает соотечественников: «Есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш?». Святейший Отец подчеркнул, что именно в этом проявляется отцовская близость Бога. Он всегда сопровождает Своих детей в любых жизненных ситуациях: «Наш Бог – это Бог близости».

Однако первой реакцией человека, о которой свидетельствуют первые страницы Библии, является отвержение. Согрешив, Адам и Ева со стыдом прячутся от Создателя; Каин в ответ на Божью близость убивает своего брата и затем возражает: «Разве я сторож брату моему?». Человек, отметил Папа, отвергает Божью близость, он хочет быть хозяином отношений и считает любую близость недопустимой слабостью: «Близкий Бог становится слабым, и чем Он ближе к нам, тем кажется слабее. Господь становится слабым и несёт эту немощь вплоть до самой смерти, самой жестокой смерти, – до смерти, уготованной убийцам и величайшим грешникам. Близость уничижает Бога, и Он смиряется, чтобы пребывать с вместе нами, идти с нами и помогать нам».

Близкий нам Господь, отметил Епископ Рима, просит нас быть ближе друг к другу и не отдаляться от своих ближних: «В этот момент кризиса из-за пандемии, которую мы переживаем, мы должны проявлять, выражать эту близость ещё больше. Возможно, мы не можем физически приближаться друг к другу из страха заразиться, но мы можем пробудить в себе чувство близости, молясь и помогая; есть много способов выразить близость. Мы должны быть ближе друг к другу, потому что близок наш Бог, Который хочет сопровождать нас по жизни. Он – Бог близости. Мы не изолированные люди: мы близкие, ибо Божье наследие в нас – это близость».

Завершая свою проповедь, Святейший Отец вознёс молитву, дабы Господь помог нам быть рядом друг с другом и не умывать руки от проблем других людей, подобно Каину. У нас есть ближние, соседи, и всем нам нужно держаться вместе.

Источник: Vatican News