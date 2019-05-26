Папа Франциск подросткам из Генуи: Пресвятая Богородица приведет вас к Иисусу

В субботу 25 мая Папа Франциск встретился во дворе Дома Святой Марфы с группой подростков, готовящихся к принятию таинства Миропомазания, которые приехали в Ватикан из Генуи вместе со своим архиепископом, кардиналом Анджело Баньяско. Дети выразили свою признательность Святейшему Отцу, а тот, в свою очередь, поблагодарил их воспитателей и духовников за организацию этого паломничества.

Далее Преемник Святого Петра обменялся с подростками несколькими словами, призвав их узнать в Пресвятой Богородице «нежнейшую и вседобрую Матерь, приводящую в Иисусу». «Теперь вы отправитесь поприветствовать Богородицу к макету Лурдской пещеры, — сказал Папа, — так молитесь же к Ней, ибо Она — ваша мама. Все мы испытываем в своей жизни тяготы, заметьте, все и всегда. Если же у ребенка возникают проблемы, он обращается к маме. Но разве Богородица станет удерживать тебя рядом с Собой? Ни в коем случае! Она тут же отведет тебя к Иисусу. Она всегда так делает: приводит к Иисусу».

Прочитав вместе с юными гостями молитву к Пречистой Деве, Понтифик, перед тем, как благословить их, предложил им проделать следующее: «Пусть каждый из вас вспомнит теперь самых дорогих ему людей, тех, к кому больше всего расположено сердце. А потом вспомните тех, кто, может быть, не любит вас или кого вы сами не любите. Вспомните и об этих людях, а я благословлю вас и тех, кто вас любит, и тех, у кого с вами пока нет понимания…»

По материалам Vatican News