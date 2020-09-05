Папа Франциск подпишет новую энциклику в ходе своего визита в Ассизи

3 октября 2020 г. Папа Франциск побывает с визитом в Ассизи, где подпишет новую энциклику, посвященную братским отношениям в человеческом обществе. Энциклика будет иметь название Fratelli tutti («Все братья»). Зал Печати Святого Престола проинформировал, что перед тем, как подписать документ, Понтифик возглавит Мессу у гробницы святого Франциска Ассизского.

В коммуникате Зала Печати подчеркнуто, что в связи с чрезвычайной эпидемиологической ситуацией Папский визит будет носить приватный характер. Богослужения будут проходить без физического участия верных. Сразу же по завершении визита Святейший Отец вернется в Ватикан.

Fratelli tutti станет третьей энцикликой Папы Франциска после Lumen fidei (2013) и Laudato si’ (2015). Помимо трех энциклик нынешний Преемник Святого Петра издал пять Апостольских увещеваний: Evangelii gaudium (2013), Amoris laetitia (2016), Gaudete et exsultate (2018), Christus vivit (2019) и Querida Amazonia (2020).

По материалам Vatican News