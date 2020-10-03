Папа Франциск подписал новую энциклику (ФОТО)

В субботу 3 октября Папа Франциск совершил частный визит в Ассизи, где в нижней базилике Святого Франциска состоялось подписание новой энциклики Святейшего Отца – Fratelli tutti. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа прибыл в монастырь Сакро-Конвенто около трех часов пополудни; его приветствовали местный епископ монсеньор Доменико Соррентино и Папский легат базилик Святого Франциска и Санта-Мария-дельи-Анджели кардинал Агостино Валлини и кустод Сакро-Конвенто отец Мауро Гамбетти.

Папа совершил Мессу праздника Святого Франциска, в которой, в связи с санитарными ограничениями, участвовали около двадцати братьев-францисканцев.

После богослужения Святейший Отец подписал на гробнице святого Франциска свою новую энциклику, содержание которой будет обнародовано в воскресенье 4 октября после полуденной молитвы «Ангел Господень».