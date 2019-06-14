Папа Франциск поделился своим видением служения нунция

13 июня Папа Франциск встретился в Ватикане со своими дипломатическими представителями, съехавшимися в эти дни в Ватикан, чтобы принять участие в организованном Госсекретариатом Святого Престола совещании. Встреча Понтифика с нунциями прошла за закрытыми дверями. Святейший Отец адресовал им специальное послание, в котором излагает своеобразный «декалог» для Апостольских нунциев. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Первая «заповедь» гласит, что нунций должен быть человеком Божьим, то есть во всем следовать за Богом, «жить ради Божьего, а не ради мирского».

Вторая «заповедь» заключается в том, что нунций – это также человек Церкви. Он представляет не самого себя, а Церковь, и в особенности Преемника Святого Петра. Нунций перестает быть «человеком Церкви», поясняет Папа, когда он начинает плохо обращаться со своими сотрудниками. «Печально видеть некоторых нунциев, причиняющих своим помощникам те же самые неприятности, какие они сами терпели от нунциев, будучи их сотрудниками». Прискорбно, пишет Папа, видеть нунциев, стремящихся к роскоши, одевающихся в фирменные вещи, в то время как у народа нет самого необходимого. Кроме того, нунций должен со смирением представлять лик, учительство и позицию Церкви, оставив в стороне свои личные убеждения, и смело защищать Церковь перед силами, которые пытаются ее дискредитировать, обесславить или оклеветать. Окончательной целью любой церковной деятельности, напоминает Папа, является salus animarum – спасение душ. Апостольский нунций должен отличаться от других послов также во время празднования Рождества и Пасхи: когда другие дипломаты уезжают в свою страну, к родным, нунций призван оставаться на месте, чтобы отметить эти торжества вместе с народом, к которому он послан и который является его семьей.

Третья «заповедь» гласит, что нунций – это человек апостольского рвения. Он призван возвещать Благую Весть, не впадать в теплохладность политических и дипломатических расчетов и тем более в «политкорректность», отказываясь от возвещения Евангелия.

Нунций – это человек примирения, пишет далее Святейший Отец, поясняя «четвертую заповедь» для Папского представителя. Апостольский нунций исполняет служение посредничества, общения, диалога и примирения. Поэтому он должен быть бесстрастным и объективным в своих суждениях, чтобы все стороны могли найти в нем справедливого посредника, способного защищать только мир и справедливость. Нунций оказывает ценную услугу иерархии и всем верным той поместной Церкви, куда он направлен, и он не ставит себя выше епископской власти, не заменяет собой епископов, но уважает, поощряет и поддерживает иерархию посредством братского тактичного совета, пишет Папа Франциск. Нунций никогда не должен отказываться от встречи с людьми, являя вселенский лик Церкви поместным общинам всего мира, а также государственным властям.

Пятая «заповедь» утверждает, что нунций – это «человек Папы». Апостольский нунций «делает эффективным и символизирует присутствие Папы среди верных и среди народов». Это требует способности к общению и к переговорам, готовности к частым перемещениям: нунций должен «всегда сидеть на чемоданах», отмечает Святейший Отец. Быть представителем Преемника Святого Петра означает умение сближаться с людьми, а также посещать те общины, которые не может посетить Папа. Апостольский нунций призван «постоянно информировать Папу о различных ситуациях, церковных и общественно-политических переменах в стране, куда он послан». Для этого обязательно знание местных обычаев, а по возможности – языка. «Для Папского представителя неприемлемо критиковать Папу у него за спиной, вести блог и тем более присоединяться к группам, враждебным Папе, Курии или Римской Церкви».

Нунций – это человек инициативы, гласит шестая «заповедь» для Папского дипломатического представителя. Он умеет «реорганизовать совокупность информации, находя верные слова, чтобы помочь людям, обращающимся к нему за советом, с простотой голубя и мудростью змеи» (ср. Мф 10,16).

Седьмая «заповедь»: нунций – это человек послушания. Добродетель послушания, поясняет Папа Франциск, неотделима от свободы. Послушание Богу также неотделимо от послушания Церкви и церковноначалию. Папа цитирует святого Максимилиана Кольбе, утверждавшего: «Даже если предстоятель может ошибаться, тот, кто послушается, не ошибется».

Нунций – это человек молитвы, утверждает Папа в восьмой «заповеди» для апостольского нунция. Общение с Иисусом Христом должно быть повседневной пищей Папского дипломатического представителя. «Первая задача каждого епископа – посвящать себя молитве и служению слова», и без этих двух элементов иерарх превращается в простого чиновника.

Согласно девятой «заповеди», предложенной Папой Франциском, нунций – это человек деятельной любви: участие в делах милосердия по отношению к бедным и отверженным – неотъемлемый аспект служения Апостольского нунция.

Наконец, последняя, десятая «заповедь» гласит: нунций – это человек смирения, пишет Папа Франциск и предлагает своим представителям «Литанию смирения», составленную Слугой Божьим кардиналом Рафаэлем Мерри дель Валь.