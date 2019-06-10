На этой неделе в Ватикане пройдет совещание Апостольских нунциев

Папа приглашает приехать в Ватикан всех Апостольских нунциев. Организуемая Госсекретариатом Святого Престола встреча пройдет с 12 по 15 июня. Такого рода совещания дипломатических представителей Святого Престола уже имели место в 2013 и 2016 годах.

Как было сообщено в Ватиканском Зале Печати, в рабочих заседаниях примут участие 103 Папских посланника, из которых 98 — нунции, а еще пятеро — постоянные наблюдатели. В последний день встречи, 15 июня, стать участниками заключительного заседания приглашены 46 нунциев на покое. На 13 июня намечена аудиенция нунциев у Святейшего Отца, который выступит перед ними с программной речью. В другие дни предусмотрены встречи нунциев с руководством Государственного Секретариата и дикастерий Римской Курии, с аккредитованными при Святом Престоле послами, слушание актуальных докладов и работа в группах.

Святую Мессу 12 июня, которой откроется встреча, возглавит государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Заключительную Мессу 15 июня в Доме Святой Марфы будет служить Папа Франциск. Ватиканские дипломаты также примут участие в богослужении в Сикстинской капелле. Мероприятие завершится обедом в Доме Святой Марфы с участием Святейшего Отца.

По материалам Vatican News